Alex Marquez, secondo podio MotoGP: i commenti di Marc e Lorenzo

Alex Marquez festeggia il secondo podio di fila in MotoGP. Ad Aragon, come a Le Mans, il fratello di Marc grande protagonista sulla Honda.

Alex Marquez non smette di sorprendere. Anche ad Aragon va sul podio, dopo averlo fatto a Le Mans. Ma se in Francia era arrivato secondo in una gara bagnata, oggi ha ripetuto il piazzamento in una corsa asciutta.

In Spagna è stato anche vicino alla vittoria, visto che negli ultimi giri era attaccato al vincitore Alex Rins e gli è mancato lo spunto giusto per passare. Il pilota della Honda sembrava averne per superare il collega della Suzuki, però non ce l’ha fatta. La sua giornata rimane comunque da incorniciare.

LEGGI ANCHE -> Suzuki al settimo cielo: prima vittoria e testa del Mondiale MotoGP

Marc Marquez nel post-gara di Aragon ha pubblicato una sua foto con scritto “Ciao a tutti! Sono il fratello di Alex Marquez“. L’otto volte campione del mondo ha voluto celebrare il secondo podio consecutivo del fratello nella top class del Motomondiale.

Lo stesso Alex a Sky Sport MotoGP ha risposto così a quella storia Instagram: «È stato bellissimo. Anche io sono orgoglioso di essere fratello di Marc. Per tutta la vita è stato difficile essere il fratello di, però ho imparato tanto da lui. Quando le cose non funzionano come dovrebbero, vieni criticato. So che è così e non mi dispiace questa pressione».

In merito alla gara di oggi al Motorland, il campione del mondo Moto2 2019 non ha nascosto di aver pensato alla vittoria: «Ho provato a vincere, però purtroppo ho commesso un piccolo errore al penultimo giro e ho perso l’occasione di sorpassare Rins. Nel test di Misano abbiamo fatto uno step importante sul setup, seguendo il modello di Marc. Adesso ho compreso come guidare la Honda».

Il 24enne pilota Repsol Honda ha ricevuto anche i complimenti del suo predecessore Jorge Lorenzo: «Quando ho visto Alex Marquez tra i primi 7 nei primi giri di gara ero sorpreso, ma quando l’ho visto lottare per la vittoria non potevo crederci. Tutto può succedere in MotoGP! Complimenti Alex, hai dimostrato che ti sei meritato il posto in HRC».

When I saw @alexmarquez73 in the top seven in the first laps I was surprised, but when I saw him second and fighting for the win I couldn’t believe it. Everything is possible in @motogp!

Congratulations Alex, you have shown that you deserve to be in @HRC_MotoGP 👏👏 pic.twitter.com/xKyjDdv6sx

— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) October 18, 2020