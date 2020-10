Traffico in autostrada, 17 ottobre: banchi di nebbia e temporali sparsi

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 17 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, con nuvole più dense sulle valli piemontesi e la Liguria ma senza fenomeni. Tempo variabile al Centro-Sud, con precipitazioni sparse lungo la fascia appenninica, la Puglia garganica e il versante occidentale della Sardegna. Le massime si attesteranno fra 16 e 21 gradi. Schiarite nel pomeriggio, con fenomeni residui sul basso Tirreno e il litorale marchigiano.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A1 Milano-Bologna nebbia a banchi tra Bivio A1/Raccordo Tang. est MI e Lodi con visibilità 90 metri.

A Sud di Treviso in A27 Venezia-Belluno (Km 6.4 – direzione: Venezia) chiuso al traffico Nodo A27/A4 Torino-Trieste fino alle 06:00 del 19/10/2020 provenendo da Belluno verso Torino per lavori.

Banchi di nebbia anche sulla A1 Firenze-Roma tra Chiusi e Orvieto con visibilità 100 metri.

Alle porte di Roma sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori in corso.

Sulla A25 Torano-Pescara (Km 121.6 – direzione: Autost. Roma-Teramo) Cocullo in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 06/11/2020 verso Autostrada Roma-Teramo per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 07:00 del 31/01/2021. Rallentamenti per pioggia in A1 Roma-Napoli tra Napoli Nord e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno.