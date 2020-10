Superbike Estoril, classifica Gara 1: Razgatlioglu vince, Rea campione

I risultati della Gara 1 Superbike del round di Estoril 2020: l’ordine di arrivo e la classifica finale della prima manche in Portogallo.

Va a Toprak Razgatlioglu la vittoria della Gara 1 Superbike a Estoril. Partito dalla pole position, il pilota PATA Yamaha ha dominato la prima manche di questo weekend in Portogallo.

Sul podio salgono anche Chaz Davies con la Ducati Aruba e Garrett Gerloff sulla Yamaha GRT. Quarta posizione per Jonathan Rea, che ha fatto un grande recupero dalla quindicesima casella della griglia e ha ottenuto un risultato che gli permette di laurearsi campione del mondo SBK per la sesta volta. Gli bastavano 3 punti in questo round, ma il fenomeno della Kawasaki non si Γ¨ accontentato.

Scott Redding partiva dal fondo dopo una Superpole nella quale non era riuscito a fare nessun tempo a causa di una rovinosa caduta. Non ha potuto guastare la festa a Rea, anche perchΓ© al quinto giro ha dovuto parcheggiare la sua Ducati Panigale V4 R a bordo pista per un problema tecnico.

La battaglia per la quinta piazza viene vinta dalla Honda di Leon Haslam, che ha la meglio sulla Kawasaki di Alex Lowes e la Ducati di Michael Ruben Rinaldi. In top 10 anche Xavi Fores, Loris Baz e Tom Sykes.

SBK Estoril 2020, risultati Gara 1: ordine di arrivo e classifica