Superbike Estoril, Redding e Rea caduti in Superpole | VIDEO

Scott Redding e Jonathan Rea scivolati all’inizio delle Qualifiche SBK in Portogallo. Molto danneggiate la Ducati e la Kawasaki.

Subito dei colpi di scena nella Superpole Superbike a Estoril. Caduto immediatamente Scott Redding, che non aveva neppure completato un giro cronometrato ed è stato protagonista di un highside in curva 6. Nessuna conseguenza fisica, ma Ducati danneggiata.

Poco dopo è andato giù pure Jonathan Rea, che era riuscito a stampare un tempo in precedenza ma è scivolato alla curva 4. Anche la sua Kawasaki è stata molto danneggiata e in seguito alla caduta del cinque volte campione del mondo SBK sono state esposte le bandiere rosse.

Grande attività nei team Aruba Racing Ducati e Kawasaki Racing per sistemare le due moto, ma ben presto si è capito che Rea non avrebbe potuto tornare in pista. Infatti, il pilota nord-irlandese si è tolto la tuta e ha guardato le Qualifiche sul monitor dal box. Partirà dalla quindicesima casella della griglia in Gara 1 e Superpole Race.

Invece Redding la tuta l’ha cambiata, mentre i tecnici lavoravano sulla sua Panigale V4 R. Purtroppo solamente quando la Superpole era quasi terminata la moto è stata sistemata, è comunque uscito in pista però senza poter registrare alcun e quindi Scott scatterà dall’ultima posizione. Un vero peccato, considerando che nelle prove libere era apparso molto veloce e tra i favoriti per la vittoria.

Redding puntava a vincere tutte e tre le manche Superbike a Estoril, però i suoi propositi sono stati compromessi dalla caduta delle Qualifiche. Anche Rea è dispiaciuto per la propria scivolata, ovviamente, ma a lui bastano 3 punti per laurearsi campione del mondo per la sesta volta.

