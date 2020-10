Quartararo, caduta violenta: il leader del Mondiale portato via in barella

Fabio Quartararo disarcionato dalla sua Yamaha nelle terze prove libere del Gran Premio di Aragon: ricoverato al centro medico

Brutta caduta per Fabio Quartararo nei minuti finali della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Aragona. Il leader del Mondiale di MotoGP è finito nuovamente in terra alla frenata della curva 14, la stessa che lo aveva tradito ieri nel corso del primo turno.

Ma se al venerdì era riuscito a cavarsela senza troppe conseguenze, stavolta non è stato altrettanto fortunato. La dinamica è stata infatti piuttosto violenta: dopo essere finito largo sul cordolo, alla sua Yamaha M1 si è chiuso l’anteriore e così la moto lo ha disarcionato e letteralmente sbalzato per aria.

HUGE drama in FP3!!! 😱@FabioQ20 suffers a big highside at Turn 14 and is stretchered away! 💢#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/1HhhtjVTlv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 17, 2020

Ricadendo, il Diablo ha colpito sia la moto che il terreno ed immediatamente si è toccato dolorante la spalla sinistra. Il pilota francese ha avuto bisogno dell’aiuto dei commissari e del personale medico, prontamente accorso sul luogo dell’incidente, per rialzarsi in piedi ed è stato trasportato al centro medico del circuito in barella.

Thumbs up from @FabioQ20 👍 Aided by a crutch but the @sepangracing rider seems to have gotten away with that Turn 14 crash! 🤞#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/QKpkl0K7ph — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 17, 2020

I controlli dei dottori, che lo hanno sottoposto anche ad una radiografia, hanno confermato che il portacolori del team satellite Petronas non ha riportato alcuna frattura. Ma lui continua ad avvertire dolore ad un fianco, come già dopo la scivolata di ieri. Se la sua forma fisica non perfetta dovesse riflettersi anche sui risultati di questo weekend di gara, allora la caduta potrebbe rivelarsi anche molto significativa per la sua corsa al titolo.

