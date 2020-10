Meteo e traffico in autostrada: temporali sparsi in serata, code in A1 e A9

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 17 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori, salvo precipitazioni sparse sul basso Tirreno, l’alto Tirreno e il medio Adriatico. Banchi di nebbia sulle valli umbre nel corso della notte. Probabili piogge sulle valli piemontesi. Temperature minime comprese fra 7 e 12 gradi, fino a 16 gradi in Sicilia.

Domenica 18 ottobre tempo stabile con cieli sereni al Nord e lungo le zone costiere del Centro-Sud, instabile lungo la fascia appenninica con precipitazioni più assidue sulle località appenniniche del Sud e sulla Basilicata. Le massime oscilleranno fra 16 e 21 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) coda tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per veicolo in avaria. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.85 – direzione: Svizzera) coda di 2 km tra Como Grandate e Como Monte Olimpino per lavori.

A Bologna Sud sulla A1 Bologna-Firenze (Km 209 – direzione: Milano) traffico a rilento tra Bivio A1-Variante e Sasso Marconi Nord per lavori. Coda di 1 km tra Bivio A1-Variante e Sasso Marconi per lavori.

Alle porte di Roma sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori.

In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020. Sulla A16 Napoli-Canosa pioggia tra Benevento e Candela.