Traffico in autostrada, 16 ottobre: temporali al Centro, coda di 4 km in A24

By

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 16 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro, con fenomeni più intensi sulle Marche e deboli nevicate sull’Appennino umbro oltre i 1700 metri. Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e al Sud, salvo piogge sparse su Campania e Calabria tirrenica. Nel pomeriggio piogge sparse sul Mezzogiorno, ma di breve durata, ancora instabile al Centro, da poco a molto nuvoloso al Nord ma senza fenomeni. Le temperature massime si attesteranno fra 16 e 21 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia sulla A4 Torino-Brescia code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa, tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – direzione: Milano) code a tratti tra Melegnano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI. In A8 Milano-Varese (Km 41.9 – direzione: Varese) traffico rallentato su Gazzada provenendo da Milano verso Buguggiate.

In Emilia Romagna sulla A1 Milano-Bologna (Km 107 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Parma per lavori in corso.

All’altezza di Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico rallentato tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 4 km tra Fine Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Campania sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Pozzuoli) coda tra Capodichino e Corso Malta. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) rallentamenti tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.