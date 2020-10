Superbike Estoril, classifica Prove Libere: Redding leader, Rea controlla

I risultati della prima giornata di prove libere SBK a Estoril: i tempi ufficiali e la classifica combinata FP1-FP2. Redding stacca Rea.

È Scott Redding il pilota più veloce della prima giornata di Prove Libere Superbike a Estoril. Il pilota Aruba Racing Ducati ha fatto registrare il miglior tempo sia nella FP1 che nella FP2.

Il best lap assoluto è della sessione pomeridiana con il cronometro fermato a 1’36″866. A tallonarlo a soli 86 millesimi di distanza c’è Toprak Razgatlioglu con la R1 del team Pata Yamaha WorldSBK. Terza un’altra moto di Iwata, è quella di Loris Baz del team Ten Kate Racing con 198 millesimi di distacco da Redding.

Quarta posizione per Jonathan Rea, distante 557 millesimi dal pilota Ducati e impegnato soprattutto a lavorare sulla conoscenza dell’inedita pista in ottica gara. Al campione della Kawasaki bastano 3 punti per vincere il sesto titolo mondiale SBK in Portogallo, quindi non ha preso rischi. Dietro di lui c’è il compagno di squadra Alex Lowes (+0″877).

Buona sesta piazza per Garrett Gerloff del team GRT Yamaha, a precedere Chaz Davies con la seconda Panigale V4R della squadra Aruba Racing Ducati. Ottavo posto per la wildcard Jonas Folger, campione IDM Superbike 2020. Top 10 completata da Michael van der Mark e Leon Haslam (Honda).

Undicesimo Alvaro Bautista, mentre è solo tredicesimo Michael Ruben Rinaldi preceduto anche dalla BMW di Tom Sykes. Sedicesimo il rookie Federico Caricasulo (GRT Yamaha) davanti a Matteo Ferrari (Barni Ducati).

Superbike Estoril, classifica combinata Prove Libere: i tempi ufficiali