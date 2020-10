MotoGP Aragon, Prove Libere 2: tempi e classifica finale

Tempi e classifica delle Prove Libere 2 del GP di Aragon classe MotoGP. Miglior crono di Maverick Vinales, le sei Ducati fuori dalla top-10.

Seconda sessione di prove libere sul circuito del MotorLand di Aragon, dopo il best lap del mattino firmato da Maverick Vinales che sembra in splendida forma. Un turno di libere che potrebbe rivelarsi fondamentale per l’accesso al Q2, considerando che al mattino le temperature sono più basse ed è quindi più difficile portare le gomme a temperatura.

Per questo fine settimana Michelin ha portato gomme con mescole più morbide di quelle previste per il GP di Aragon solitamente in programma a settembre, oltre a mettere a disposizione una soft in più, visto che sarà la mescola preferita da quasi tutti i piloti.

Best lap di Vinales in 1’47″7 davanti alle Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, rispettivamente a due e quattro decimi. 4° Joan Mir che ha dimsotrato un buon passo con la sua Suzuki GSX-RR. 5° Cal Crutchlow che anticipa i fratelli Aleix e Pol Espargarò. Nessuna Ducati nella top-10: con le basse temperature manca feeling all’anteriore per i sei alfieri di Borgo Panigale.