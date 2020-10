Meteo e traffico in autostrada: incidente sulla A1 Milano-Napoli e in A16

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 16 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Piogge in attenuazione generale, con qualche fenomeno serale lungo il medio-basso Tirreno, lungo il litorale marchigiano e la Sardegna settentrionale. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con banchi di nebbia sulle valli piemontesi e lombarde alle prime luci dell’alba di domani. Si prevedono temperature minime fra 8 e 13 gradi, di poco superiore in Sicilia.

Sabato 17 ottobre tempo stabile al Nord e lungo il versante adriatico, variabile altrove, con possibili piogge su alta Toscana, Basilicata e basso Tirreno. Probabili nevicate sull’Appennino centrale oltre i 1900 metri. Le temperature massime oscilleranno fra 16 e 21 gradi. Precipitazioni sparse anche sul versante occidentale della Sardegna.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano Nord sulla A4 Torino-Brescia (Km 129.9 – direzione: Trieste) coda tra Nodo di Pero e Cormano. In A9 Lainate-Svizzera (Km 39.4 – direzione: Lainate) traffico a rilento tra Chiasso e Como Monte Olimpino per lavori in corso.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 4.41 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori.

Tra Modena e Bologna sulla A1 Milano-Napoli è stato chiuso il tratto tra tra Modena nord e Valsamoggia verso Bologna a causa di un incidente che si è verificato all’altezza del km 182, che ha visto coinvolti una cisterna ed un altro mezzo pesante. Sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico rallentato tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 286 – direzione: Taranto) coda di 2 km tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso per lavori.

All’altezza di Frosinone sulla A1 Roma-Napoli (Km 615.7 – direzione: Napoli) coda tra Anagni e Ferentino per ripristino incidente.

Alle porte di Napoli sulla A16 Napoli-Canosa (Km 5 – direzione: Napoli) code a tratti tra Pomigliano e Bivio A16/A1 Milano-Napoli per incidente.