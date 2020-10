Valentino Rossi out per Coronavirus: Jorge Lorenzo può sostituirlo

Jorge Lorenzo potrebbe sostituire Valentino Rossi la prossima settimana ad Aragon. Ma Yamaha potrebbe reclutare un pilota anche dal campionato Superbike.

Valentino Rossi resta isolato a Tavullia per una decina di giorni e quindi salterà anche il secondo appuntamento ad Alcaniz. Una notizia trapelata soltanto alle 16:00 di giovedì, prima di poter partire per Aragon. Yamaha non schiererà nessuno al suo posto, ma la prossima settimana potrebbe decidere di lanciare in pista un sostituto. E ovviamente il rimo nome che si fa avanti è quello di Jorge Lorenzo, una settimana fa impegnato a Portimao per due giorni di test con la M1 2019.

Yamaha non è costretta a trovare un sostituto, ma per questioni di sponsor e prestigio proverà a portare un sostituto. Il maiorchino è il grande favorito anche se non si esclude che ad Iwata preferiscano un pilota della Superbike come Loris Baz o Michael van der Mark. Più difficile l’impiego di Toprak Razgatlioglu. Prima che tutto fosse paralizzato dal Coronavirus, Jorge Lorenzo aveva persino un ampio programma di test e due wild card erano certe. Ha firmato solo per una stagione come tester e dovrà negoziare il rinnovo. Da parte sua, è disposto a continuare. Ma la Yamaha ha altri candidati provenienti dalla Superbike, dal momento che domenica prossima si terrà l’ultima gara stagionale.

Fortunatamente il campione di Tavullia non è entrato in contatto con i membri del suo team da domenica scorsa, quindi il suo box è disponibile ad accogliere Lorenzo. L’ultima volta che ha gareggiato in una gara è stato nel novembre 2019, quando ha concluso il suo breve viaggio con la Honda siglando un 13° posto . Proprio ad Aragon è stato dove il # 99 ha conquistato uno dei suoi primi podi con Ducati (2017), oltre ad aggiungere due vittorie a suo tempo con Yamaha (2014 e 2015).