Traffico in autostrada, 15 ottobre: pioggia e vento sull’Italia, code in A24

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 15 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Il vortice di bassa pressione sta portando maltempo su quasi tutti i settori della Penisola, salvo spazi soleggiati sul medio Adriatico e sulle Isole. Temporali anche forti su Calabria, Puglia e zone appenniniche meridionali. Quota neve sui 1700m sull’Appennino centro-settentrionale e possibili mareggiate su coste ovest della Sardegna, del basso Tirreno, della Sicilia occidentale e su quelle ioniche. Le temperature massime si attesteranno fra 11 e 15 gradi al Nord, fra 18 e 23 al Centro-Sud. Nel pomeriggio parziali schiarite al Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nel Milanese sulla A8 Milano-Varese (Km 0 – direzione: Milano) coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste. In A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) traffico a rilento in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e tra Nodo di Pero e Cormano. A Sud di Milano sulla A1 Milano-Bologna code a tratti tra San Giuliano e Inizio A1 Milano-Napoli e tra Melegnano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova. Sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

All’altezza di Modena in A22 Brennero-Modena (Km 314.9 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli. Alle porte di Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 5 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) rallentamenti tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA.

A Firenze in A11 Firenze-Pisa nord (Km 0 – direzione: Firenze) coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola.

A Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 4 km tra Fine Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 3 km tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Svincolo di Via Togliatti.

Sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Pozzuoli) coda tra Capodichino e Corso Malta. In A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.