Superbike 2020, round Estoril: orari diretta TV e streaming

Superbike Estoril 2020: il programma completo con gli orari per seguire in diretta tv e streaming prove libere, Superpole e Gare.

In questo fine settimana a Estoril si disputa l’ultimo appuntamento del campionato mondiale Superbike 2020. L’atto finale di una stagione che nel complesso divertente, anche se la pratica per la conquista del titolo è praticamente archiviata.

Jonathan Rea arriva in Portogallo con un vantaggio di ben 59 punti su Scott Redding. Al pilota della Kawasaki bastano 3 punti per laurearsi campione del mondo SBK per la sesta volta in carriera. Il rivale della Ducati cercherà comunque di guastargli la festa arrivandogli davanti, però le sue chance iridate sono minime.

SBK Estoril 2020: orari Prove Libere, Qualifiche e Gare

Nel weekend in Portogallo sarà interessante seguire anche la lotta per il terzo posto nella classifica mondiale Superbike. Ci sono Chaz Davies e Michael van der Mark rispettivamente con 222 e 203 punti. Più staccati Alex Lowes (179) e Toprak Razgatlioglu (175). Settimo in graduatoria l’italiano Michael Ruben Rinaldi (166), fresco di promozione nel team Aruba Racing Ducati per il 2021 e desideroso di chiudere positivamente quest’anno di grandi soddisfazioni. Da assegnare anche il titolo costruttori:

Kawasaki è in prima posizione con 336 punti e un vantaggio di 26 lunghezze rispetto alla Ducati.

Il round SBK di Estoril scatta venerdì con le due consuete sessioni di Prove Libere. Sabato mattina ce ne sarà una terza prima della Superpole che stabilirà la griglia di partenza per Gara 1, che si disputerà nel pomeriggio. Domenica si parte con il warmup mattutino, poi si corrono Superpole Race e Gara 2.

L’appuntamento WorldSBK in Portogallo può essere seguito in diretta TV su Sky Sport Collection (canale 205) oppure in diretta streaming con i servizi Sky Go e Now TV. Sul canale in chiaro TV verranno trasmesse live solamente Gara 1 e Gara 2, mentre la Superpole Race sarà in differita.

SKY

Venerdì 16 ottobre

11:25 – FP1 WorldSBK

15: 55 – FP2 WorldSBK

Sabato 17 ottobre

11:50 – Superpole WorldSBK

12:35 – Superpole SuperSport

13:15 – Superpole Supersport 300

15:00 – Gara 1 WorldSBK

16:10 – Gara SuperSport

17:30 – Gara SuperSport 300

Domenica 18 ottobre

12:00 Superpole Race WorldSBK

13:30: Gara SuperSport

15:00: Gara 2 WorldSBK

16:15: Gara SuperSport300

TV8

Sabato 17 ottobre

15:00: Gara 1

Domenica 18 ottobre

14:00: Superpole Race (differita)

15:00: Gara 2 (diretta)