Nuova Audi RS3 spiata al Nurburgring – VIDEO

Audi sta per rilasciare il nuovo modello di RS3 e in questo video potremo vederlo in azione mentre corre nel circuito del Nurburgring

Audi Sport ha ampliato notevolmente il suo portfolio di prodotti, apponendo il marchio RS su diversi SUV, piccoli come l’RS Q3 e grandi come l’RS Q8. Questo non significa che la divisione di Ingolstadt abbia ignorato i suoi modelli tradizionali, visto che una nuova RS3 è proprio dietro l’angolo. È stata avvistata mentre veniva sottoposta a test sia per le utilitarie che per le berline, con l’ultimo video che mostra il modello a quattro porte.

La berlina compatta ad alta potenza può essere vista a tutta velocità mentre si “allena” nella palestra del Nürburgring. Il camuffamento è un po’ inutile, perché in pratica si vede tutta l’auto, completa di grosse prese d’aria e di un sottile spoiler sul coperchio del bagagliaio. Si trova più vicino alla strada grazie a un assetto più rigido delle sospensioni e nasconde un set di freni più grandi per adattarsi al propulsore più robusto.

Nel tipico stile Audi, la Mercedes-AMG CLA 45 sembra piuttosto contenuta, tuttavia, se si sa dove guardare, gli aggiornamenti RS sono lì. Dai passaruota sporgenti, alle ruote più grandi, alle prese d’aria maggiorate e ai terminali di scarico ovali, non si può negare che questa sia la versione posizionata in cima alla catena alimentare.

La differenza principale tra l’RS3 e le sue controparti minori sarà il motore. Proprio come la RS Q3 / RS Q3 Sportback, il nuovo duo dinamico basato sull’A3 si accoppierà con lo stesso turbocompressore. Audi non ha dichiarato quanta potenza erogherà, ma il 2,5 TFSI è capace di erogare 394 cavalli e 480 Newton-metri nei due potenti crossover e nella TT RS.