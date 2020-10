Meteo e traffico in autostrada: piogge e vento, arriva anche la neve

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 15 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile nel pomeriggio da Nord a Sud, con fenomeni in parziale assorbimento serale. Continuerà a piovere sull’alto Adriatico, sul litorale toscano, tra bassa Lombardia ed Emilia Romagna e sulla Calabria tirrenica. Possibili nevicate sull’Appennino centrale oltre i 1700 metri. Le temperature minime saranno comprese fra 9 e 14 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Venerdì 16 ottobre cieli sereni o poco nuvolosi sul Settentrione d’Italia, tempo variabile sui restanti settori, con fenomeni maggiormente insistenti lungo l’arco appenninico e sui litorali marchigiano e laziale. Ancora deboli nevicate sull’Appennino umbro-abruzzese oltre i 1700 metri. Le massime oscilleranno fra 16 e 21 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia traffico a rilento tra Nodo di Pero e Cormano e tra Cormano e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.4 – direzione: Lainate) coda tra Lago di Como e Como Monte Olimpino per lavori in corso.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova pioggia tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia. In Emilia rallentamenti per pioggia sulla A1 Milano-Bologna tra Parma e Modena Nord.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Ancona) traffico rallentato tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto e tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova per lavori in corso.

Alle porte della Capitale in A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.