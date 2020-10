E adesso persino il papà di Jorge Lorenzo sfotte Valentino Rossi

Chicho Lorenzo, padre di Jorge, se la prende con Valentino Rossi per le tre cadute consecutive di cui è stato protagonista

Le tre cadute consecutive inanellate da Valentino Rossi a Misano, Barcellona e Le Mans gli hanno attirato addosso critiche da ogni parte, tanto che persino suo padre Graziano si è dovuto scomodare nei giorni scorsi per difendere l’illustre figlio.

L’ultimo ad unirsi a questa lista di attacchi al nove volte campione del mondo è stato Chicho Lorenzo, anche lui padre d’arte, poiché è il genitore di Jorge Lorenzo. Noto per le sue bordate che non risparmiano nessuno, Chicho stavolta se l’è presa proprio con il Dottore, storico compagno di squadra ma anche grande rivale di suo figlio.

Le parole di Chicho Lorenzo su Valentino Rossi

E con l’amico del fenomeno di Tavullia, Alessio Uccio Salucci, che nel test di Misano, prima di questa tripletta di scivolate, aveva alzato le aspettative sulle prestazioni del numero 46. “Da quando Uccio ha detto ‘Rossi sta preparando la ciliegina sulla torta’, Valentino è caduto per tre volte”, è stato lo sfottò di Chicho Lorenzo in un video sul suo canale YouTube. “Di torte ne ha avute tre, immagino che la ciliegina sia mancata per colpa di errori banali. Allora perché Rossi continua a cadere, che cosa provoca quegli errori?”.

Il diretto interessato, Valentino Rossi, ha dato la colpa semplicemente alla sfortuna, ma Lorenzo Senior non sembra troppo convinto di questa spiegazione: “Vedo che qualcosa non va. Stiamo parlando del pilota con più esperienza in questo sport, perché è quello che ha disputato più gare, ha ottenuto più podi e più vittorie. Quindi non si può dire che questi errori siano stati causati da una mancanza di esperienza. È chiaro che si ritrova coinvolto in una dinamica e deve trovare la chiave per uscirne”.

