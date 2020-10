Audi TT RS “40 Years Of Quattro”, un gioiello a tiratura limitatissima

Audi festeggia i 40 anni della Quattro con un modello a tiratura limitatissima che ne festeggia l’anniversario: la “40 Years of Quattro”



Fu al Salone dell’Automobile di Ginevra del 1980 che l’Audi svelò quella che sarebbe diventata una leggenda dei rally e la pietra angolare delle sue vetture da corsa, la Quattro.

La TT RS, in un’edizione speciale denominata “40 Years of Quattro“, festeggia l’importante anniversario. Disponibile esclusivamente in coupé e solo in Germania, l’auto sportiva sarà limitata a 40 esemplari, uno per ogni anno trascorso dalla prima edizione della Ur-Quattro.

Rifinita in Alpine White, la TT RS 40 Years of Quattro presenta decalcomanie speciali ispirate a quelle dell’Audi Sport quattro S1 che trionfò al Pikes Peak del 1987 con Walter Röhrl al volante. Per un impatto visivo ancora maggiore, le decalcomanie sul cofano, sul tetto e sui parafanghi posteriori sono completate da accenti neri lucidi su tutta la parte esterna.

L’auto è posizionata su ruote bianche da 20 pollici con pinze dei freni rosse a contrasto, mentre i pezzi extra aero includono estensioni laterali del paraurti posteriore. A completare le modifiche all’esterno ci sono i sottili loghi dei quattro anelli sulle piastre terminali dell’alettone posteriore.

Sotto il cofano, è lo stesso motore in linea a cinque cilindri turbo che eroga 394 cavalli e 480 Newton-metri di coppia. Il premiato 2,5 TFSI consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima di 280 km/h grazie al limitatore elettronico di velocità massima rialzato di serie.

L’Audi TT RS 40 Years of Quattro è senza ombra di dubbio un’auto estremamente desiderabile, ma c’è solo un problema: è dannatamente costosa. Mentre una TT RS Coupé TT di base parte da circa 66.500 euro in Germania, questa costa ben 114.040 euro.