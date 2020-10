MotoGP, Valentino Rossi: “Ad Aragon per provare a migliorare”

Il team Yamaha sbarca al MotorLand di Aragon per dimenticare le ultime opache prestazioni. Maverick Vinales in corsa per il Mondiale, il Dottore reduce da tre zeri.

Il team Monster Energy Yamaha prova a dimenticare sul circuito di Aragon le ultime opache prestazioni nel Mondiale. Maverick Vinales è ancora in corsa per il titolo 2020, essendo 4° in classifica a 19 lunghezze dal leader Fabio Quartararo. Valentino Rossi è reduce da tre cadute consecutive e la priorità è segnare una buona prestazione che possa cancellare uno dei momenti più difficili della sua carriera.

Il MotorLad di Aragon non è certo uno dei più amichevoli per la Yamaha M1, ma qui Maverick Vinales ha sempre fatto buone gare e sembra trovarsi a proprio agio. È salito sul podio per tre volte: terzo posto nel 2011 nella classe 125cc, secondo posto in Moto3 nel 2013 e vittoria in Moto2 nel 2014. “Sono davvero felice che i prossimi round si terranno ad Aragon. È um circuito che amo, uno dei miei preferiti. Di solito guido molto bene lì e, di sicuro, darò il massimo questo fine settimana. È una specie di GP di casa ed è mio obiettivo ottenere la mia migliore prestazione dell’anno finora. L’anno scorso siamo già arrivati ​​vicini al podio, quindi penso che possiamo fare di nuovo un buon lavoro questa volta”.

Valentino Rossi intende lasciarsi alle spalle il GP di Francia e questo fine settimana proverà a risalire in classifica, dove adesso è solo 13° con un gap di 57 punti che ormai, a cinque gare dalla fine, sembra incolmabile. “Dopo la gara di Le Mans, il team si è recato sul circuito di MotorLand per due gare consecutive. Questa è sempre stata una pista difficile per me, quindi sarà difficile essere forti qui. Ma quest’anno sono abbastanza veloce e ho un buon feeling con la moto. Quindi, lavoreremo ancora molto e cercheremo di capire se possiamo aumentare il nostro livello di prestazioni anche ad Aragon”.