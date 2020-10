Meteo e traffico in autostrada: prosegue il maltempo, incidente in A13

By

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 14 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile al Centro-Nord anche nel corso della notte, più stabile al Sud, anche se non mancheranno fenomeni notturni. Violenti temporali si prevedono soprattutto tra Lazio e Abruzzo, piogge anche sulle Isole. Le minime oscilleranno fra 8 e 13 gradi al Centro-Nord, tra 17 e 21 gradi sul Mezzogiorno, di poco inferiori sulla Calabria jonica e la Sardegna.

Giovedì 15 ottobre sarà un’altra giornata all’insegna del maltempo, con precipitazioni più intense su Salento, Calabria jonica e Lazio. Prevista neve sull’Appennino centrale oltre i 1800 metri. Le temperature massime si attesteranno fra 11 e 15 gradi al Nord, fra 17 e 22 gradi sul resto della Penisola, punte di 26 gradi in Puglia. Dal pomeriggio parziali schiarite al Sud e sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano Nord sulla A4 Torino-Brescia (Km 128 – direzione: Trieste) traffico a rilento tra Nodo di Pero e Cormano. In A9 Lainate-Svizzera (Km 35.85 – direzione: Svizzera) code tra Como Centro e Como Monte Olimpino per lavori in corso.

In Veneto sulla A13 Bologna-Padova (Km 112.4 – direzione: Padova) coda in entrata a Padova Industriale verso Padova per incidente.

Alle porte di Roma in A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori.

In Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara (Km 149.9 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Bussi-Popoli è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 15/10/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pescara: Torre de’ Passeri-Casauria. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Roma-Teramo: Pratola Peligna-Sulmona.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.