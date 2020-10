Mercedes-AMG GT Black Series: battuti i record di Ferrari e McLaren?

La nuova Mercedes-AMG GT Black Series si è rivelata essere una delle auto migliori di questo periodo, in grado di competere con chiunque



Non molto tempo fa, un uomo di nome Chris Harris sosteneva che la McLaren Senna poteva essere veloce come una GT3 sul circuito del GP di Silverstone – spoiler: non lo era, ma ci è andata vicino.

Fortunatamente, l’ultimo video di Sport Auto presenta il suo collaudatore Christian Gebhardt che porta la Mercedes-AMG GT Black Series a fare un giro intorno al circuito di Hockenheim.

Per fortuna, Hockenheim è una delle tappe del campionato ADAC GT Masters, e si dà il caso che la vettura da corsa AMG GT3 si sia recentemente qualificata in ottava posizione, girando in pista in 1 minuto e 38,5 secondi.

Non sorprende che, con un tempo sul giro di 1:43,3, la vettura stradale sia più lenta di cinque secondi rispetto alla vettura da corsa, ma c’è più di quanto sembri.

Il motore V8 biturbo da 4,0 litri sembra più docile, ma è difficile discutere con i suoi 720 cavalli di potenza e gli 800 Newton-metri di coppia. Grazie alle sue intelligenti gomme Michelin Cup 2 R e al pacchetto aerodinamico aggressivo, il nuovo veicolo è sicuro di affrontare ogni curva in sicurezza e velocità.

Sebbene si vocifera che questa Mercedes abbia girato intorno al Nürburgring Nordschleife in 6 minuti e 40 secondi, il tempo sul giro non è stato ufficialmente rilasciato. La casa automobilistica tedesca non ha rilasciato dichiarazioni, ma saremmo sorpresi di non vedere un nuovo record sul giro di produzione nel futuro di questa vettura.