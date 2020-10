Bentley Flying Spur V8, l’auto di lusso per chi ama guidare

La nuova Bentley Flying Spur V8 è arrivata e questa volta la casa tedesca si è rivolta a quel pubblico che preferisce guidare da se l’auto…

La Bentley Flying Spur V8 è l’ultima iterazione della berlina ultra-lussuosa del marchio.

La casa automobilistica scopre che un numero crescente di proprietari di Flying Spur sceglie di guidare da soli piuttosto che avere un autista, e sostiene che questo è il modello per la gente facoltosa che preferisce stare al volante, invece che sul sedile posteriore.

Il motore dell Bentley è un V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 542 cavalli e 770 Newton-metri di coppia. Il motore è sufficiente per portare la berlina a 100 chilometri l’ora in 4,0 secondi e una velocità massima di 318 km/h. Per migliorare il risparmio di carburante, c’è la disattivazione del cilindro che permette al motore di funzionare come un quattro cilindri quando il propulsore è sotto carico leggero.

Rispetto al modello W12, il V8 Flying Spur trasporta 100 chilogrammi in meno di peso. Bentley afferma che questo contribuisce a rendere più agile la sensazione di trovarsi al volante. Come optional, è disponibile uno sterzo elettronico su tutte le ruote per rendere la maneggevolezza ancora più nitida. Un altro upgrade disponibile è la Bentley Dynamic Ride che utilizza un sistema antirollio elettrico attivo.

La Flying Spur V8 viene fornita di serie con ruote da 20 pollici a 10 raggi. Come opzione, gli acquirenti possono specificare il pacchetto Blackline Specification che veste l’esterno con finiture scure.

Leggi anche -> Rubano le ruote alla sua rarissima Mercedes e rimane sconvolto – VIDEO

All’interno, il Flying Spur V8 ha un livello di lusso adatto a una Bentley. Le finiture in legno Crown Cut Walnut sono di serie, ma gli acquirenti possono anche scegliere tra altre sette impiallacciature in legno o fibra di carbonio lucida. Il display girevole di infotainment è disponibile anche come optional. Sul retro, i clienti possono specificare due posti a sedere o una “panca” in grado di accogliere tre occupanti. Gli acquirenti più desiderosi possono avere un refrigeratore per bevande come optional in grado di contenere due bottiglie di champagne anche per la parte posteriore.

Bentley sta accettando gli ordini per il Flying Spur V8. Le consegne per l’Europa inizieranno prima della fine dell’anno, e altri paesi le riceveranno nel 2021.