Audi RS3 vs BMW X6 M50i vs BMW X3 M: SUV o berlina sportiva? – VIDEO

Il mondo dei SUV ha ormai conquistato tutto il reparto automobilistico e in questo video vedremo sfidarsi l’Audi RS3, la BMW X6 M50i, e la BMW X3 M Competition

Il confine tra ciò che è e ciò che non è un’auto sportiva si confonde.

Le case automobilistiche stanno prendendo i loro prodotti più tradizionali – crossover – e li riempiono di cavalli. Questo è particolarmente vero per marchi di lusso come BMW e Audi – aziende che hanno costruito la loro reputazione sulle auto sportive di lusso. Non è difficile avere un grande SUV in grado di superare in prestazioni una berlina sportiva a quattro porte, e un nuovo video del canale YouTube Track Day ne da un esempio.

Il canale sta testando le auto sportive di media cilindrata, classificandole come a trazione posteriore o integrale. Questo lascia la competizione aperta ad alcuni incontri impari – come una sfida tra l’Audi RS3, la BMW X6 M50i, e la BMW X3 M Competition.

L’Audi RS3, alimentata da un motore da 2,5 litri e cinque cilindri in linea, eroga 398 cavalli. La X6 è la figlia di mezzo di questa competizione con il suo V8 biturbo da 4,4 litri che eroga 523 CV. La X3 M Competion non è di serie, riuscendo ad erogare 600 CV di potenza.

La X6 e la RS3 possono essere diverse in termini di potenza, anche se la BMW è molto più pesante, con un peso che sfiora i 2.358 chilogrammi. E’ un po’ di più del peso a vuoto dell’Audi di 1.632 chilogrammi. La X3 li schiaccia entrambi, anche se non è stata esattamente una lotta leale. Di serie, dovrebbe essere in grado di sprigionare “solo” 503 CV, il che la renderebbe molto più vicina, in termini di prestazioni, alle altre due.