Audi R8 Twin Turbo, nuovo record stabilito sui 400 m – VIDEO

Un prototipo di Audi R8 Twin Turbo è riuscita a stabilire un nuovo record sui 400 metri con una potenza alle ruote fino a 3.000 cavalli

Da concessionario, l’Audi R8 è una potente supercar che racchiude un V10 da 5,2 litri aspirato naturalmente che eroga 611 cavalli e può raggiungere i 100 chilometri all’ora in 2,1 secondi per la nuova edizione Green Hell.

Un esemplare stock non riuscirebbe mai a tenere il passo con la coupé biturbo della Underground Racing. Recentemente ha stabilito un record tra le R8, essendo stata la prima a infrangere la barriera dei sette secondi nei 400 metri.

La R8 dell’Underground Racing stabilisce il record in grande stile. Riesce a percorrere i 400 m in 7,695 secondi a 316,7 chilometri all’ora.

Per rendere il tempo ancora più impressionante, questa R8 mantiene un interno pieno, e Underground Racing non si spoglia di nulla per ridurre il peso in modo che il veicolo arrivi a pesare 1.730 chilogrammi senza pilota.

L’auto beneficia dell’elaborazione X di Underground Racing. L’azienda sostiene di riuscire ad ottenere una potenza di 1.200 cavalli alle ruote con un carburante a 93 ottani. Con il gas da corsa, la potenza è compresa tra i 2.200 e i 3.000 CV alle ruote.

Oltre alla configurazione twin-turbo, l’auto utilizza il cambio DCT aggiornato della Underground Racing, gli alberi di entrata e di uscita, l’ingranaggio di trasmissione finale e l’albero di trasmissione integrale. C’è anche un sistema di gestione del motore autonomo.

Leggi anche -> Superbike, ufficiale: Rinaldi nel team Aruba Ducati nel 2021

La Underground Racing utilizza anche questa R8 per corse più lunghe. La stessa auto era precedentemente in grado di raggiungere i 393 km/h negli 800 metri.

Si dice che Audi stia preparando una terza generazione della R8, ma potrebbe subire un importante cambiamento di propulsione diventando una vettura elettrica o almeno un ibrido. Il nuovo modello potrebbe però non arrivare fino al 2022.