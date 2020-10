Traffico in autostrada, 13 ottobre: incidente in A4 MI/BS, temporali sparsi

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 13 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo inizialmente stabile e soleggiato al Centro-Nord, salvo piogge sparse sull’Abruzzo. Dal pomeriggio fenomeni in aumento sul Nordovest e l’alta Toscana. Meteo variabile al Sud, con temporali su Salento e Calabria tirrenica, fenomeni in assorbimento nel corso del pomeriggio-sera. Precipitazioni a macchia di leopardo anche sulle isole maggiori. le temperature massime oscilleranno tra 16 e 21 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano sulla A8 Milano-Varese (Km 0 – direzione: Milano) coda tra Milano Nord e Nodo A8/A4 Torino-Trieste. In A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) traffico a rilento tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa, tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Sulla A4 Milano-Brescia (Km 173.6 – direzione: Trieste) coda di 6 km tra Capriate e Seriate per incidente.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 31.5 – direzione: Rosignano) coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori in corso.

A Nord di Venezia sulla A27 Venezia-Belluno (Km 0 – direzione: Venezia) coda di 3 km tra Venezia e Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre per incidente.

In A11 Firenze-Pisa nord (Km 1.9 – direzione: Firenze) code in uscita a Sesto Fiorentino provenendo da Pisa e tra Montecatini Terme e Pistoia per lavori in corso.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 339.7 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova per lavori.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) traffico rallentato tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori.