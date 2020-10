MotoGP Aragon 2020: orari TV Prove Libere, Qualifiche e Gare

Programma e orari TV del GP di Catalunya 2020 delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. Gare in diretta su Sky Sport MotoGP HD e in differita su TV8.

Il Motomondiale 2020 sbarca ad Aragon per il decimo round stagionale. Sarà il primo di un doppio appuntamento sul circuito del MotorLand, dove ci si giocherà una fetta importante per il titolo iridato nelle tre classi. Dopo la vittoria di Danilo Petrucci a Le Mans, Fabio Quartararo ha saldato la sua leadership in classifica con 10 punti di vantaggio sul diretto inseguitore Joan Mir e 18 sul pilota Ducati Andrea Dovizioso. Più distaccato, seppure ancora in corsa, Maverick Vinales a quota 95, con 19 punti di differenza dal pilota Yamaha Petronas SRT.

Sarà una gara a porte chiuse dopo la parziale apertura al pubblico di Misano e Le Mans, dove si sono radunati rispettivamente 10mila e 5 mila fan. L’emergenza Coronavirus costringe a tenere alta l’attenzione, anche se il rigido protocollo della Dorna sta consentendo di portare a conclusione una delle annata più difficili nella storia del Motomondiale.

Il Gran Premio di Aragon 2020 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su DAZN, Sky GO e Now TV. Qualifiche e gare verranno trasmesse in differita su TV8. Si comincia giovedì 15 ottobre alle 17:00 con la tradizionale conferenza stampa. La gara della MotoGP prenderà il via alle ore 14:00.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Giovedì 15 ottobre

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 16 ottobre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 17 ottobre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 18 ottobre

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 17 ottobre

16.15 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 18 ottobre

16.20 Differita Moto3 Gara

17.40 Differita Moto2 Gara

19.20 Differita MotoGP Gara