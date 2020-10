Meteo e traffico in autostrada: in arrivo freddo e pioggia sull’Italia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 13 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile lungo il versante tirrenico e sul Nordovest, nel corso della notte maltempo in estensione anche sulla fascia appenninica. Cieli sereni o poco nuvolosi sul Nordest e il litorale adriatico, oltre che sulle Isole maggiori. Le temperature minime subiranno un ulteriore calo e oscilleranno fra 5 e 10 gradi al Nord, fra 10 e 14 gradi al Sud, con punte fino a 18 in Sicilia.

Mercoledì 14 ottobre instabilità diffusa su quasi tutti i settori del Centro-Sud, variabile al Nord. Si prevedono temporali sul basso Lazio e sulla Sardegna settentrionale. Dal pomeriggio fenomeni in assorbimento al Sud. Le massime si attesteranno fra 15 e 20 gradi, fino a 25 gradi sulle Isole maggiori e la Puglia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 127.5 – direzione: Trieste) coda tra Nodo di Pero e Cormano. In A9 Lainate-Svizzera (Km 39 – direzione: Lainate) coda tra Chiasso e Como Monte Olimpino per lavori in corso.

All’altezza di Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 110.4 – entrambe le direzioni) traffico a rilento in entrata a Parma per lavori.

Alle porte della Capitale si segnalano rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) traffico a rilento tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Sulla A14 Ancona-Pescara code a tratti tra Grottammare e Fermo Porto San Giorgio, tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto, tra Roseto Degli Abruzzi e Giulianova per lavori in corso.

In Campania rallentamenti causa pioggia sulla A16 Napoli-Canosa tra Bivio A16/A1 Milano-Napoli e Benevento. Sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) chiusura ai mezzi pesanti con peso superiore alle 26 tonn. tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 07:00 del 31/01/2021.