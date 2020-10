Marc Marquez, il ritorno si avvicina: ecco quando lo rivedremo in pista

Questa è la settimana decisiva per capire se Marc Marquez tornerà in pista già ad Aragon oppure se, più probabilmente, lo rivedremo a Valencia

“Mi sto riprendendo. Sono caduto, perché il rischio fa parte del nostro lavoro. Ma ora sono più vicino a provare di nuovo quella sensazione di correre a 350 km all’ora”. Così, in un intervento alla televisione spagnola, Marc Marquez ha fatto il punto sulla sua situazione fisica, ancora alle prese con la riabilitazione dalla frattura all’omero destro riportata a Jerez de la Frontera e dalle due successive operazioni chirurgiche.

Il ritorno in pista dell’otto volte campione del mondo, dunque, è più prossimo che mai. Resta solo da decidere la data esatta. E in questo senso ci vengono incontro le parole del fratello Alex Marquez: “Penso che questa settimana sarà decisiva per decidere”, ha dichiarato il minore della famiglia, reduce dal podio di Le Mans che ha festeggiato al telefono proprio con Marc.

Marquez: difficile il ritorno ad Aragon, più probabile a Valencia

Questa, infatti, è la settimana che porta al Gran Premio di Aragon, dove un pizzico di speranza per l’iridato in carica di risalire in sella alla sua Honda persiste: “Ci sono giorni in cui vedi Marc e pensi che potrà tornare ad Aragon, altri in cui pensi che non salirà nemmeno in moto in questa stagione”, prosegue Alex. “Le sensazioni cambiano molto di giorno in giorno, come anche il dolore muscolare, perché il braccio è fermo da molto tempo e non è facile riprendere a usarlo”.

Difficile, dunque, che il Cabroncito sia di nuovo della partita nella doppietta di gare ad Aragon: anche perché la lezione di inizio stagione è stata imparata e ora non c’è più alcuna volontà di affrettare il recupero. Più probabile che lo rivedremo nella successiva doppietta sempre in casa, a Valencia, prima dell’inedito finale di stagione a Portimao. In fondo basta solo aspettare, non manca più molto.