La conservazione corretta degli pneumatici e le migliori scaffalature

La qualità di un pneumatico dipende anche dalla conservazione presso le officine che deve avvenire lontano dalla luce solare, così come dalle sorgenti di calore o di ozono (tubature e/o apparecchiature elettriche), onde evitare deformazioni e migliorare la manutenzione e l’installazione al momento opportuno.

Gli pneumatici devono essere immagazzinati in posizione verticale per evitare le deformazioni e rendere più semplice il lavoro di montaggio. Non devono essere sospesi o impilati sul fianco. Da tempo esiste la buona abitudine del cambio stagionale delle gomme e molte officine fungono anche da deposito per i propri clienti, oppure alcuni di questi si attrezzano in privato nei loro garage.

La scelta migliore è il servizio di deposito gomme stagionale offerto dai migliori gommisti. Se non conservati in modo corretto, gli pneumatici possono subire deformazioni e alterazioni irreversibili in grado di comprometterne la sicurezza e l’affidabilità.

Il cambio pneumatici da estivi a invernali e viceversa serve innanzitutto a far durare di più il treno gomme. Inoltre garantisce una maggiore sicurezza e un ridotto spazio di frenata: quelle estive resistono di più al caldo (dai 7° in su), non corrono il rischio di surriscaldarsi e quindi offrono un buon grip anche ad alte temperature, oltre ad assicurare consumi minori di carburante rispetto alle gomme invernali.

D’altra parte, gli pneumatici invernali offrono prestazioni migliori a temperature più basse, contribuendo a ridurre notevolmente lo spazio di frenata su terreni ghiacciati o sul bagnato.

Ricordiamo che il cambio stagionale delle gomme non è un consiglio, ma obbligatorio per legge, a meno che non abbiate optato per gomme 4 stagioni o se riportanti un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dalla carta di circolazione. Dal 15 ottobre al 15 novembre è possibile montare gli pneumatici invernali, che si possono invece iniziare a montare a partire dal 15 ottobre.

Mentre, a partire dal 15 aprile 2020 entra in vigore l’obbligo di cambiare le gomme invernali. La legge permette di effettuare il cambio gomme entro il 15 maggio. In caso di violazione della normativa prevista nel Codice della Strada, la sanzione va da 422 a 1.695 euro, oltre al ritiro della carta di circolazione e all’obbligo di revisione.

Tre i modelli di scaffalatura disponibili:

