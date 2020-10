Jack Miller: “Non possiamo permetterci un altro lusso”

Jack Miller si è ritirato per un guasto al motore. A Le Mans aveva ben altri risultati in mente, ma nelle ultime cinque gare sarà vietato sbagliare.

Partito dalla seconda finestra in griglia di partenza a Le Mans, Jack Miller sembrava tra i favoritissimi per il podio, soprattutto considerando le condizioni di bagnato. Ma un guasto alla sua Ducati lo ha messo ko, perdendo un’occasione d’oro per tornare alla vittoria.

Il pilota Pramac ha lottato nel gruppo di testa con i piloti factory Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, ma a otto giri dalla fine ha dovuto frenare la sua Desmosedici GP20 mentre era in seconda piazza, davanti al forlivese vicecampione del mondo. L’australiano ha alzato la mano per segnalare il suo problema ed è tornato al box, visibilmente infuriato, camminando e gettando i guanti dentro il box con rabbia. Jack Miller rimedia il suo secondo ritiro della stagione. “Abbiamo avuto un problema con il motore nel warm up, quindi siamo passati alla seconda moto per la gara. Ma quando ha piovuto poco prima della partenza siamo dovuti tornare alla moto originale con l’assetto bagnato, non abbiamo avuto il tempo di aggiustare nulla quindi abbiamo potuto solo incrociare le dita ma è successo l’inevitabile”.

Doveva essere una gara in cui fare cassa di punti, invece ha rimediato uno zero pesante per la classifica, spezzando le speranze di titolo iridato. “Fortunatamente non ho perso troppi punti a favore di Fabio e ho rinunciato a un solo posto in campionato, quindi a cinque gare dalla fine sono ancora abbastanza vicino per fare qualcosa con queste gare imprevedibili”, ha aggiunto Jack Miller. “Ma non possiamo permetterci un altro lusso come questo… Ho fatto tutto bene, ma poi un problema tecnico mi ha costretto a rientrare ai box. L’intera squadra ha lavorato così duramente. E quando ti accadono cose del genere, ti rattristi due volte di più”.