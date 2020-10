Traffico in autostrada, 12 ottobre: maltempo al Centro-Sud, code sulla A24

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 12 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, salvo addensamenti cumuliformi sull’Emilia, ma senza fenomeni degni di rilievo. Tempo instabile al Centro-Sud, con fenomeni più insistenti sul versante adriatico e la fascia appenninica. Dal pomeriggio temporali sul basso Tirreno e parziali schiarite sul litorale laziale e campano. Le temperature massime si confermeranno fra 16 e 21 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Coda tra Nodo di Pero e Cormano. In A9 Lainate-Svizzera (Km 35.85 – direzione: Svizzera) coda di 2 km tra Como Centro e Como Monte Olimpino per lavori in corso. Sulla A8 Milano-Varese (Km 35.7 – entrambe le direzioni) Solbiate in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 14/10/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Cavaria.

Alle porte di Roma in A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 20 – direzione: G.R.A.) coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. Sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 4 km tra Fine Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Fine Complanare.

In Campania sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Pozzuoli) traffico a rilento tra Capodichino e Corso Malta per traffico intenso.