MXGP, Tony Cairoli: il titolo mondiale si gioca a Lommel

Tony Cairoli fuori dal podio nel round in Spagna, vede aumentare le distanze in classifica da Tim Gajser. A Lommel si giocherà il titolo mondiale.

Tony Cairoli ha stretto i denti per l’infortunio al ginocchio ed ha provato a raccogliere punti importanti nel 12° round del Campionato del Mondo FIM di Motocross 2020 tenutosi in Spagna. Ad una settimana di distanza dalla vittoria ottenuta in gara-2 a Mantova, il pilota siciliano non è riuscito a ripetersi.

19° al termine delle prove libere, Tony ha conquistato il 16° cancello nella successiva sessione cronometrata. In gara-1 è scattato bene, ma su un terreno insidioso come quello di Arroyomolinos, dove era difficile soprassare, ha portato a casa un 7° piazzamento. Nella seconda manche ha rimediato un colpo al ginocchio sinistro, ma è riuscito a collezionare un 6° posto. Il campionato della MXGP riprenderà fra una settimana con il trittico di Lommel, in Belgio, una pista sabbiosa dove Tony Cairoli si trova bene e si giocherà le speranze iridate.

Un week-end difficile per Tony

L’obiettivo nel week-end spagnolo era non perdere troppi punti. “Ho fatto una brutta partenza nella prima manche e sono riuscito a rimontare fino al settimo posto. Non era molto facile sorpassare qui, ma non volevo perdere troppi punti, quindi ci sono dovuto riuscire per forza. Non ero molto contento, ma la partenza della seconda manche è stata migliore. Ho provato a fare la seconda curva in modo aggressivo, ma ho preso un colpo al ginocchio e per un po’ è stato dolorante”.

Tony Cairoli non si è arreso, ha ripreso la sua corsa verso il traguardo, ma Prado, Febvre e Gajser risultavano imprendibili. “Ho spinto di nuovo, ho perso alcune posizioni e ne ho riprese altre e sono arrivato sesto. Non è stato proprio un buon fine settimana, ma possiamo riorganizzarci per rifarci nelle ultime sei gare. Ci sono ancora molti altri punti da assegnare. Andiamo a Lommel adesso e lì, sulla sabbia, possono succedere molte cose.”

Gara Uno: 1-J.Prado 2-R.Febvre 3-T.Gajser 4-C.Desalle 7-A.Cairoli

Gara Due: 1-J.Prado 2-T.Gajser 3-R.Febvre 4-G.Coldenhoff 6-A.Cairoli

Campionato: 1-T.Gajser 441p. 2-A.Cairoli 417p. 3-J.Seewer 396p. 4-J.Prado 391p. 5-G.Coldenhoff 375p.