Meteo e traffico in autostrada: vento forte e piogge sferzano l’Italia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 12 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Sud, con fenomeni più intensi sul medio Adriatico, il basso Tirreno e la Calabria jonica. Nel corso della notte generali schiarite sugli altri settori. Tempo stabile con cieli sereni al Nord, pur con qualche sterile velatura in transito sull’Emilia Romagna. Le temperature minime subiranno un calo e si attesteranno fra 8 e 13 gradi, con punte fino a 18 gradi in Sicilia.

Martedì 13 ottobre cieli soleggiati al Centro-Nord, pur con addensamenti in transito sulle località appenniniche. Tempo variabile al Sud, dove si registreranno precipitazioni sparse specialmente tra Puglia e Calabria. Le massime saranno comprese fra 16 e 21 gradi. Dal pomeriggio piogge anche sul Nordovest e la Toscana, con possibili nevicate oltre i 1400 metri.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Si segnala vento forte tra Liguria e Toscana, in particolare sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra Genova Pra’ e Bivio A10/Fine Complanare Savona e in A12 Livorno-Rosignano tra Rosignano Marittimo e Inizio Raccordo Rosignano.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 290 – direzione: Ancona) traffico rallentato tra Grottammare e Pedaso, tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori. Coda di 2 km tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per lavori in corso. Rallentamenti causa pioggia sulla A24 Roma-Teramo tra Assergi e San Gabriele-Colledara.

Sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori.

Sulla A16 Napoli-Canosa coda di 1 km tra Vallata e Grottaminarda e tra Grottaminarda e Vallata per traffico congestionato. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) chiusura ai veicoli pesanti con peso superiore alle 7.5 tonn. tra Cava de’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31/12/2020.