Il 2020 della Mercedes è finito: già al lavoro sulla vettura del prossimo anno

Con i titoli mondiali già praticamente in tasca, la Mercedes abbandona gli aggiornamenti della vettura 2020 per concentrarsi su quella del prossimo anno

Anche se per motivi diametralmente opposti, la Mercedes e la Ferrari sembrano seguire la stessa strategia tecnica. A Maranello si è ormai iniziato a lavorare a pieno regime su un motore completamente nuovo per la prossima stagione, che “sta girando al banco ormai da mesi e fornendo buoni responsi”, stando a quanto ha rivelato il team principal Mattia Binotto a margine del Gran Premio del Nurburgring.

Anche a Brackley, sostengono voci di paddock, l’attenzione degli ingegneri sarebbe ormai rivolta interamente alla vettura del 2021: non per risolvere i difetti più evidenti, come sta avvenendo alla Rossa, bensì per mantenere il suo vantaggio anche nel campionato che verrà. Avendo ormai pressoché in tasca i titoli iridati in questa annata, infatti, non ha più senso lavorare a troppi aggiornamenti per la vettura che scende attualmente in pista.

Mercedes si concentra sulla vettura 2021

“Dobbiamo essere attenti, ha ammesso il boss Toto Wolff. “Il nostro approccio allo sviluppo è quello di cercare il giusto equilibrio tra questa stagione e il 2021. E i risultati li potete vedere in pista”. Sarebbe proprio per questo motivo che, negli ultimi weekend di gara, la Red Bull è parsa avvicinarsi alle Frecce nere. “Verstappen ha ricevuto degli aggiornamenti che lo hanno avvicinato un po’”, ha riconosciuto Lewis Hamilton ai microfoni della tv olandese Ziggo Sport. “Questo è grandioso, perché significa che non sarà facile batterlo”.

Gli fa eco lo stesso Wolff: “Anche in passato la Red Bull è migliorata costantemente verso la fine della stagione. Ce lo aspettavamo e dobbiamo accettare che ci sfideranno ancora di più nelle prossime gare”. Poco male, però, visto che la Mercedes pensa già al prossimo anno…