Honda, la Type R si veste del nuovo pacchetto Honda Access

By

Un nuovo pacchetto per la Honda Type R è in dirittura d’arrivo e al suo interno c’è molto di più di un semplice aggiornamento estetico



La nuova Honda Civic Type R è qui, e sotto il cofano è tutto al suo posto. La casa automobilistica giapponese ha a disposizione alcune nuove e interessanti opzioni per il modello a trazione anteriore.

Molti li vedranno come un aggiornamento nel reparto estetico, ma c’è molto di più di quanto sembri. Honda ha anni di esperienza e di successi in pista, e questo pacchetto lo dimostra. Certo, Honda Access non è necessariamente una divisione che si occupa di prestazioni, ma è chiaro che non si concentra solo sull’aspetto.

Potremmo parlarvi delle coperture per gli specchietti, dei tappetini, delle pellicole protettive per la vernice e di molto altro, ma è chiaro che qui ci sono diversi articoli di grande valore.

Sarebbe un errore non considerare le nuove ruote come un miglioramento solo nel reparto estetico. I raggi dei nuovi cerchioni hanno un profilo simile a quello di una spada e sono verniciati di bianco per adattarsi alle pinze dei freni rosse del veicolo. Sebbene siano belle da vedere, la casa automobilistica giapponese si è concentrata sulla creazione di una ruota che enfatizzasse il suo spirito sportivo.

Seguendo l’etica del design delle ruote fornite alle sue auto da corsa nel campionato giapponese Super GT, l’obiettivo era quello di raggiungere un delicato equilibrio tra forza e bellezza. Per questo motivo, la ruota è costruita con una lega di alluminio della serie A6000 – precedentemente riservata alle applicazioni aerospaziali – e prodotta utilizzando un processo di forgiatura e lavorazione molto avanzato per risparmiare fino a 2,1 kg per ruota.

Poiché il rosso è sempre stato un punto fermo della Type R fin dal primo giorno, la casa automobilistica giapponese ha voluto farne un punto focale del pacchetto Access. In questo modo, l’intreccio di fibre in ogni componente in carbonio disponibile include il filo di poliestere rosso.

Leggi anche -> Come derapare con una Volkswagen Golf con motore V8 – VIDEO

Non ci resta che attendere l’ufficializzazione dell’uscita nel mercato europeo.