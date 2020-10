Traffico in autostrada, 11 ottobre: allerta maltempo e rallentamenti

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 11 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Nord, salvo timide schiarite sul Nordovest dove nel pomeriggio si avranno lievi fenomeni. Temporali anche intensi in Lunigiana e alto Adriatico. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, ma a metà giornata anche la Campania sarà interessata da precipitazioni. Nel pomeriggio il maltempo si estenderà anche al Sud e sulle Isole maggiori, dove insisterà anche nella giornata di domani. Le temperature massime saranno comprese tra 15 e 20 gradi, con punte fino a 25 gradi in Puglia e Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce nebbia tra Casale Monferrato sud e Vercelli est con visibilità 100 metri. A Nord di Milano sulla A8 Milano-Varese (Km 35.7 – entrambe le direzioni) Solbiate in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 14/10/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Cavaria. Entrata consigliata verso Varese: Castronno.

Nel Bellunese sulla A27 Venezia-Ss51 Alemagna pioggia tra Nodo A27/A57 Tangenziale di Mestre e Bivio A27/SS 51 Alemagna.

Nel Parmense sulla A1 Milano-Bologna si procede a rilento causa pioggia tra Casalpusterlengo e Terre di Canossa – Campegine.

In Toscana sulla A1 Bologna-Firenze nebbia a banchi tra Rioveggio e Aglio KM 255. Sulla A1 DIRETTISSIMA pioggia tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori.

In Campania sulla A1 Roma-Napoli maltempo tra Frosinone e Napoli Nord.