Rubano le ruote alla sua rarissima Mercedes e rimane sconvolto – VIDEO

Il (presunto) proprietario di una rarissima Mercedes CLK 63 AMG Black Series è rimasto sconvolto quando si è accorto che i ladri avevano rubato le due ruote posteriori



Come versione coupé non ufficiale della Classe C costruita sopra la sua vecchia piattaforma, e con lo stile della Classe E (e il prezzo che sta a metà tra i due), la Classe CLK è a dir poco speciale.

Nonostante sia stata “uccisa” nel 2009 con l’introduzione della Classe E coupé e cabriolet, la CLK è rimasta nel cuore dei veri fan della Mercedes anche dopo un decennio di assenza.

Probabilmente la CLK più speciale di tutti i tempi è la CLK 63 AMG Black Series, prodotta verso la fine della vita del modello.

Con solo 500 unità prodotte – oltre 300 delle quali sono andate negli Stati Uniti – la CLK 63 AMG Black Series è considerata una rarità, e questo rende il video ancora più triste.

Girato a Londra e caricato da Much997 su YouTube, i ladri hanno cercato di rubare le ruote di una CLK 63 AMG Black Series. Sono riusciti a saccheggiare le due ruote posteriori, lasciando la povera coupé in piedi sui mattoni nella parte posteriore. Mentre le ruote anteriori sono ancora lì (insieme al cavalletto del cric), sembra che sia successo qualcosa mentre i ladri erano in azione.

Una nota positiva, almeno non è stata rubata del tutto e il piccolo furto non è stato completato. Non siamo sicuri che i colpevoli del crimine che abbiamo visto nel video siano stati catturati al momento di questo articolo, ma speriamo che ottengano ciò che meritano.