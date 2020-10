MXGP Spagna, Gara 1: Prado vola, Gajser allunga su Cairoli

By

Grandissima vittoria di Jorge Prado in MXGP. Buon podio, invece, del leader del Mondiale Gajser che allunga su Cairoli solo 7°.

Continua la lotta per il titolo tra Tim Gajser e Tony Cairoli in Spagna. Il siciliano punta al 10° titolo che lo renderebbe, a pari merito con Stefan Everts, il rider più vincente nella storia del motocross.

Durante la prima manche del GP iberico parte subito fortissimo Prado che si prende la prima piazza. Dietro di lui, invece, Gajser è 6°, mentre Cairoli è solo 10°. Nei primi giri lo sloveno è indemoniato e in poche curve si porta subito a ridosso dei primi.

Prestazione sottotono per Cairoli

Male, invece, Cairoli, che addirittura si ritrova in 11a piazza. Verso metà gara caduta per Evans, che in quel momento si stava giocando il podio con Febvre e Gajser.

Verso fine gara si è spento Gajser che a quel punto si è accontentato del 3° posto, mentre davanti Prado e Febvre scappavano via. Vittoria da dominatore per lo spagnolo con Cairoli che chiude solo 7°.

Per effetto di questi risultati Gajser allunga in classifica a più 17 sul pilota siciliano. Ora per Cairoli si fa dura, ma nulla è ancora perduto e il sogno del 10° titolo resta ancora vivo negli occhi del rider di Patti.

Classifica iridata

Tim Gajser 419 Antonio Cairoli 402 Jeremy Seewer 380 Jorge Prado 366 Glenn Coldenhoff 357

Antonio Russo