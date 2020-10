Moto2 Francia: Lowes domina, Bezzecchi e Bastianini avvicinano Marini

In Moto2 grande vittoria si Sam Lowes davanti a Gardner e Bezzecchi, con quest’ultimo che insieme a Bastianini mangiano punti a Marini solo 17°.

Subito due colpi di scena prima dell’inizio della gara di Moto2. Durante il warm-up caduta per Canet che si procura la frattura del mignolo e non può partecipare al GP. Problemi poi anche per il pole-man Joe Roberts, che non fa in tempo a cambiare le gomme ed è costretto a partire dalla pitlane.

Al via parte bene Gardner che si prende la prima piazza davanti a Vierge e Martin. Dopo poche tornate però è Lowes a prendersi la testa della gara seguito da Dixon.

Dixon butta tutto nel finale

Nel giro di pochi giri, invece, cadute per due dei protagonisti di questa gara: Martin e Vierge. Davanti, invece, è lotta per la vittoria tra Lowes e Dixon. Dietro la coppia di testa ottimo 3° posto per Bezzecchi. Male, invece, il leader del Mondiale Marini, che a 12 giri dal termine si ritrova 18°. Su di lui pesa la botta rimediata durante le prove libere.

Negli ultimi giri problemi tecnici per Bulega. Grande rimonta del pole-man Joe Roberts, che dopo essere partito dal fondo ha rimontato sino alla 6a posizione, segno evidente che aveva il passo per lottare con i primi. Colpo di scena a 4 giri dal termine con Dixon che cade mentre era in testa alla gara.

Vittoria quindi per Lowes davanti a Gardner che beffa Bezzecchi nel finale. Solo 9° Bastianini poi retrocesso all’11° posto a causa di una penalità, mentre Marini chiude 17°. Per effetto di questi risultati il numero #10 mantiene il primato in classifica con 15 punti su Bastianini e 20 su Bezzecchi.

Moto2, il nuovo ordine di arrivo dopo la penalità a Bastianini

1 S. LOWES 41:27.648

2 R. GARDNER +3.822

3 M. BEZZECCHI +4.184

4 A. FERNANDEZ +5.884

5 T. LUTHI +21.668

6 J. ROBERTS +29.197

7 F. DI GIANNANTONIO +32.249

8 L. BALDASSARRI +34.376

9 S. CHANTRA +35.392

10 M. SCHROTTER +35.521

Antonio Russo