Meteo e traffico in autostrada: instabilità al Centro-Sud, neve in alta quota

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 11 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Parziali schiarite al Nord, salvo addensamenti cumuliformi sulle Alpi orientali. Tempo fortemente instabile al Centro e al Nord, con temporali forti su Salento, Campania e Calabria tirrenica. Possibili nevicate sull’Appennino toscano oltre i 1200 metri. Temperature minime comprese tra 9 e 14 gradi, punte di 18 gradi in Sicilia e Puglia.

Lunedì 12 ottobre cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, con nuvole in transito sull’Emilia Romagna. Ancora tempo instabile al Centro e al Sud, con piogge maggiormente concentrate sul versante adriatico e su Calabria e Sicilia. Possibili nevicate sull’Appennino oltre i 1900 metri. Dal pomeriggio si prevedono temporali anche sulla Campania. Le temperature massime oscilleranno tra 15 e 20 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.85 – direzione: Svizzera) coda di 3 km tra Fino Mornasco e Como Monte Olimpino per lavori in corso. In A8 Milano-Varese (Km 35.7 – entrambe le direzioni) Solbiate in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 14/10/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Cavaria. Entrata consigliata verso Varese: Castronno.

Nel Fiorentino sulla A1 Firenze-Roma (Km 312 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Incisa – Reggello e Firenze sud per incidente.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Ancona) traffico rallentato tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori in corso.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori in corso.