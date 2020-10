F1 GP Eifel, Gara: risultati e classifica finale

E’ terminato un GP della Germania pieno di colpi di scena e ritiri, tra cui uno illustre. La Ferrari di Leclerc ha chiuso in zona punti.

Con una temperatura piuttosto bassa e il rischio di pioggia ha preso il via un GP dell’Eifel che vedeva in prima fila le Mercedes del poleman Valtteri Bottas e di Lewis Hamilton.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT AT THE NURBURGRING! Hamilton out-starts Bottas, but the poleman maintains the lead#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/0zq55DS9gK — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Semafori spenti! Bottas resta davanti ad Ham e alla Red Bull di Verstappen. Bagarre tra la Ferrari di Leclerc e la Renault di Ricciardo.

LAP 1/60 Elbows out from Lewis and Valtteri on the opening lap 💪#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/BYigQcbLnK — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Al giro 8 prima sosta di giornata per la Red Bull di Albon. Medie per l’inglese rallentato da qualche problema di montaggio all’anteriore sinistra.

LAP 8/60 Albon it the first to pit, taking the medium tyres#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/vkYhMjMHgj — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Al giro 9 Ricciardo si mangia il Principino.

Al giro 11 medie per Leclerc. Alla curva 1 testacoda per Vettel, che scivola in 13esima piazza. Pit stop per Raikkonen, ultimo con l’Alfa Romeo.

LAP 11/60 Seb half-spins at the first corner, and duly comes in to pit#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/7flu4vN9q9 — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Al giro 12 Seb monta le hard. Per lui una foratura lenta.

Al giro 13 Ham supera Bottas. Il finnico era arrivato al bloccaggio.

LAP 12/60 Hamilton flies past Bottas and into the lead! The Finn locked up into Turn 1, and pits for fresh tyres#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/sy9O72Keii — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Testacoda per George Russell dovuto ad un incidente con Raikkonen. Medie per Bottas.

LAP 14/60 Raikkonen oversteers at Turn 1 and makes some pretty dramatic contact with George Russell 😱#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/UyvGSI3sti — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Iceman indagato per aver causato la collisione e il conseguente ritiro dell’inglese della Williams.

Al giro 17 Virtual Safety Car attivata. Ham e Verstappen assieme in sosta. Rientrano primo e secondo.

Incidente tra l’Alpha Tauri di Kyvat e la Red Bull di Albon. Daniil ha perso l’ala.

LAP 17/60 Kvyat and Albon come together, and the AlphaTauri racer loses his front wing 😱 He has a whole lap to run to get back#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/HJoiEzxtaT — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Al giro 18 Bottas lamenta un calo di potenza. Il finlandese è 5°.

Al giro 19 Valtteri costretto al ritiro.

Bel sorpasso di Leclerc sulla Racing Point di Hulkenberg ed è 10°.

10″ di penalità per Raikkonen per l’incidente con Russell.

Albon rischia il crash con l’Alpha Tauri di Gasly e via radio si lamenta per l’aggressività degli avversari. Intanto ritiro per la Renault di Ocon. Il francese ha parlato di problemi ai freni.

Dopo aver ricevuto 5″ di penalità per il botto con Kvyat, arriva anche il ritiro per Albon.

Al giro 26 per Norris un calo di potenza.

LAP 25/60 Albon pits, but instead comes in to retire! Four cars now our of this race#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/pfWFtH1DTF — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Al giro 28 Ham comanda su Verstappen e Norris. Leclerc è 8°, Giovinazzi 11° davanti a Vettel e Raikkonen.

Al giro 30 Norris rientra ma solo per montare le gialle.

Al giro 31 Perez con la Racing Point infila Lando sempre alle prese con noie alla PU.

Al giro 34 bagarre tra Leclerc e Perez con sorpassi e controsorpassi. Il ferrarista riesce a mantenere la quarta posizione.

Al giro 36 Checo ha la meglio di Charles. Gara difficile per Raikkonen che perde pezzi di ala. Leclerc si ferma e mette le medie.

Al giro 39 Leclerc supera Kimi ed è 8°.

Rischio contatto tra Charles e Seb. Il monegasco supera il tedesco al giro 41.

Con facilità anche Gasly supera Vettel.

TOP 10 (LAP 41/60) How things stand as we enter the final act of our Nurburgring showdown 👀#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/YDTRe2d9ut — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

In crisi di gomme il ferrarista viene superato pure da Hulk.

Al giro 43 sosta per Sebastian che monta le soft. Per lui oltre 4″ di stop.

Norris costretto a parcheggiare nella via fuga al giro 45.

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 44/60) ⚠️ Lando Norris retires after battling car troubles for the majority of the race#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/jWVVH92TuJ — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Safety Car in pista. Ricciardo ne approfitta subito. In tanti seguono il suo esempio, a partire da Ham che mette le soft.

TOP TEN (UNDER SAFETY CAR) Hamilton

Verstappen

Ricciardo

Perez

Sainz

Leclerc

Grosjean

Gasly

Hulkenberg

Giovinazzi#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/MoroFIx8Hl — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Si riparte al giro 50! Ham tiene il comando davanti a Verstappen e Ricciardo. quarto Perez, poi Sainz e Leclerc. Vettel 13°.

Allla tornata 51 Gasly passa Leclerc.

1’28″487 per Ham.

Rischio contatto nelle retrovie tra Vettel e la Williams di Latifi.

Lotta serrata tra Magnussen e Vettel. Il danese della Haas viene passato dal #5 e subito dopo da Iceman.

Bandiera a scacchi! Lewis Hamilton raggiunge i 91 successi di Schumacher, poi Max Verstappen che firma il giro veloce e Daniel Ricciardo. Settimo Leclerc e decimo Giovinazzi. Undicesimo Vettel, quindi Raikkonen.