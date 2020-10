Come derapare con una Volkswagen Golf con motore V8 – VIDEO

La Volkswagen Golf è forse la due volumi più affidabile in assoluto ma questa volta verrà “indotta” a perdere tutte le sue qualità di stabilità…

L’umile Volkswagen Golf è uno dei veicoli più capaci sulla strada e, grazie al suo design a due volumi, offre un livello di prestazioni praticamente pari a quello di poche auto.

Come sappiamo, la VW Golf si presta molto bene alle esigenze di performance, con la GTI e la Golf R come prova vivente di quanto sia capace la piattaforma Golf. Quindi, cosa succede se si vuole che una Golf a trazione posteriore sbandi? Beh, adesso potremo sapere anche questo grazie a un team di costruttori di auto da drift in Finlandia.

Costruire un’auto da drift non è una scienza esatta, ma di solito si parte da un’auto a trazione posteriore a basso costo che ha un vano motore in grado di ospitare un motore potente. Un passo più lungo è utile anche perché questa configurazione permette di ottenere derapate più stabili. La VW Golf non ha nessuna di queste qualità, che è esattamente il motivo per cui amiamo così tanto questa costruzione.

La VW Golf in questo video è stata costruita da Maailmanlopun, un drift team con sede in Finlandia che ha chiaramente alcune abilità impressionanti e un grande senso dell’umorismo. La VW Golf sembra praticamente di serie all’esterno, tranne che per un set di ruote aftermarket. Poi si sente il rombo del motore 4.0 litri M60B40 BMW V8 e tutto cambia.

Grazie ad alcune parti BMW selezionate a mano da numerosi veicoli diversi, questa VW Golf è ora una sorta di Frankenstein con una scocca esterna senza pretese. Il motore BMW V8 è di serie, ma ha una potenza più che sufficiente per far derapare la piccola Golf. La sospensione posteriore è una configurazione di bordo personalizzata con l’utilizzo di BC Coilovers.

C’è qualcosa di molto soddisfacente nel vedere il fumo che fuoriesce dalle gomme posteriori di una VW Golf che derapa su una pista.