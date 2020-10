Traffico in autostrada, 10 ottobre: maltempo in arrivo, incidente sulla A1

By

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 10 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Prima parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti in transito sulla fascia alpina con piogge sui settori occidentali. Prime piogge anche sul litorale toscano, più soleggiato al Sud. Dal pomeriggio fronte instabile in espansione su tutto il Nord e in tarda serata si estenderà anche su gran parte del Centro. Le temperature massime si attesteranno fra 19 e 24 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano Nord sulla A8 Milano-Varese (Km 35.7 – entrambe le direzioni) l’entrata di

Solbiate è chiusa al traffico fino alle 05:00 del 14/10/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Cavaria. Entrata consigliata verso Varese: Castronno.

In Liguria il maltempo sta causando rallentamenti in A26 Ge.Voltri-Gravell.Toce tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada.

Sulla A27 Venezia-Belluno (Km 6.4 – direzione: Ss51 Alemagna) chiuso al traffico Nodo A27/A4 Torino-Trieste fino alle 06:00 del 12/10/2020 provenendo da Venezia verso Torino per lavori.

All’altezza di Prato sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 17.1 – direzione: Pisa) coda di 1 km tra Prato Ovest e Pistoia per incidente. Banchi di nebbia sulla A1 Firenze-Roma tra Orte e Ponzano Romano con visibilità 100 metri.

Alle porte di Roma sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) Settebagni in entrata è chiuso al traffico fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori in corso.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020. Sulla A1 Roma-Napoli (Km 699.5 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra San Vittore e Caianello per incidente.