MotoGP Francia, prove libere 3: i tempi. Caduta per Valentino Rossi

Fabio Quartararo in testa alla terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGP. Valentino Rossi a terra, ma comunque dentro la top ten

Fabio Quartararo porta la Yamaha in testa alla terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGP. Per la prima volta del weekend di gara la pista di Le Mans si presenta asciutta, ma non mancano comunque le cadute.

Il leader di campionato, il Diablo, ferma i cronometri su 1:32.319, davanti alla Ktm di Miguel Oliveira, al suo compagno di squadra Franco Morbidelli e alla Ducati di Jack Miller: i primi quattro della classifica sono tutti racchiusi in meno di due decimi. L’australiano del team Pramac riesce peraltro ad entrare nella top 4 a dispetto di un highside alla curva 8 proprio sul finale del turno.

Valentino Rossi a terra, ma entra nei primi dieci

Quinto posto per l’altra Yamaha di Maverick Vinales, mentre la migliore delle Honda, quella di Cal Crutchlow, è solo sesta. Johann Zarco porta la Ducati di Avintia in settima posizione, davanti a Valentino Rossi, che con l’ottava piazza centra la promozione diretta alla fase finale delle qualifiche.

Anche il Dottore è stato un’altra delle vittime delle scivolate di questo turno, per la previsione alla curva 4. Per terra sono finite pure entrambe le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, fuori dai dieci, e la Honda di Alex Marquez, alla prima chicane. Le prime dieci posizioni sono completate da Pol Espargarò, su Ktm, e dal nostro Andrea Dovizioso, su Ducati. La MotoGP torna in pista oggi pomeriggio alle 13:30 per la quarta ed ultima sessione di prove libere: alle 14:10 il via delle qualifiche.

MotoGP Francia: la classifica della terza sessione di prove libere