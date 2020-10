Meteo e traffico in autostrada: vortice ciclonico in arrivo sull’Italia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 10 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Nord con temporali anche intensi concentrati su bassa Lombardia, Liguria, litorale toscano e alto Adriatico. Nelle ore notturne fenomeni più vigorosi anche su Lazio e zone interne dell’Umbria. Resta stabile al Sud, piogge sparse sulla Sardegna. Le temperature minime saranno comprese fra 11 e 16 gradi.

Domenica 11 ottobre schiarite sul Nordovest, continua la fase di maltempo al Centro e al Nord, con temporali mattutini anche sulla Campania. Soleggiato sul resto del Sud nella prima parte della giornata, ma dal pomeriggio nuvole e piogge sul Mezzogiorno in genere, ad eccezione di Salento, Calabria meridionale e Sicilia orientale. Le massime oscilleranno fra 13 e 18 gradi al Centro-Nord, tra 20 e 25 gradi da Roma in giù.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Traffico a rilento tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. All’altezza di Mantova sulla A22 Brennero-Modena (Km 260.5 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Mantova Nord e Mantova sud per lavori in corso.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) coda tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.7 – direzione: Genova) coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia.

In Campania sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Pozzuoli) coda di 4 km tra Zona Ospedaliera e Fuorigrotta. Traffico rallentato tra Vomero e Arenella e in entrata a Corso Malta. Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 54 – direzione: Salerno) coda di 2 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per incidente.