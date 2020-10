F1 GP Eifel, Qualifiche: tempi e classifica finale

Sono terminate le qualifiche sul circuito del Nurburgring. La sessione si è aperta con un inatteso avvicendamento al volante della Racing Point.

Il turno di qualifica della Germania si è aperto con una novità importante. Al posto di Lance Stroll, già indisposto nell’FP3 e dunque assente, a difendere i colori della Racing Point ci sarà Nico Hulkenberg.

Come al mattino le temperature sono basse. Appena 8 °C , ma dovrebbe essere scongiurato il rischio pioggia.

Q1 – Tutti in azione. 1’26″703 per la Mercedes di Lewis Hamilton seguito a due decimi dal compagno di squadra Valtteri Bottas. 1’26″319 per la Red Bull di Max Verstappen. Charles Leclerc conferma la distanza dalla vetta di mezzo secondo. Per lui è P6, mentre le libere 3 le aveva concluse al terzo posto.

Bandiera a scacchi! Verstappen precede Bottas ed Hamilton. Sesto Leclerc, nona l’altra Ferrari di Sebastian Vettel.

Eliminate l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, le due Williams, la Haas di Grosjean e ultimo del gruppo è Hulk, ovviamente arrugginito da un’assenza dalle pista partita da agosto a Silverstone.





Q2 – Si riparte come al solito con le Mercedes subito in azione.

1’25″720 per Mad Max. Intanto le Ferrari insistono a girare con le medie, mescole che sembrano aiutarla. Con le soft Hamilton butta lì un 1’25″390.

Bandiera a scacchi! Un errore all’ultima curva costringe Vettel in 11esima piazza. Hamilton precede i soliti Verstappen e Bottas.

Seb narrowly misses out on Q3, but makes sure he waves to his fans on his in lap 👏 ❌ ELIMINATED IN Q2 ❌ Vettel

Gasly

Kvyat

Giovinazzi

Magnussen#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/COqBAghj3V — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

Q3 -Al via l’ultima fase.Anche Leclerc tra i primi ad entrare in azione. 1’27″573 per la McLaren di Carlos Sainz, ma arriva Ham con un 1’25″825 subito battuto da Bottas con un 1’25″812. 1’25″744 per Verstappen. A 5′ dalla fine Leclerc è poco meno di sette decimi dalla Red Bull.

Bandiera a scacchi! Pole position per Valtteri Bottas che firma un 1’25″269 nell’ultima chance a disposizione, seguito da Lewis Hamilton e Max Verstappen. Ottimo quarto posto per la Ferrari di Leclerc.