F1 GP Eifel, Prove Libere 3: tempi e classifica finale

Per la prima volta nel weekend la F1 è scesa in pista al Nurburgring. Venerdì il maltempo aveva di fatto cancellato la giornata.

Con un clima decisamente più piacevole nonostante le basse temperature ha preso finalmente il via il fine settimana di gara in Germania.

Nice weather for d̶u̶c̶k̶s̶ roaring around a legendary circuit for the first time in seven years 🔥#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/4YjOPXYHnM — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

Come prevedibile al semaforo verde grande traffico. Tutti vogliono sfruttare ogni secondo utile per compensare la mancanza di chilometri di venerdì.

Those three little words… PIT 👏 LANE 👏 OPEN!! 👏 Let’s get it. One hour of practice coming up!#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/n2eFkPZLol — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

1’30″536 per Max Verstappen, primo a fermare il cronometro con le medie.

Verstappen hits out a 1:30.536 to go quickest early on#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/NY22ruYzKe — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

Mad Max si migliora in 1’28″684.

La Racing Point informa che a causa di problemi di salute Lance Stroll non parteciperà alla sessione.

Testacoda per la Ferrari di Sebastian Vettel. I lunghi e le uscite non sono mancati nella prima mezz’ora di prove.

1’27″631 per la McLaren di Lando Norris

A 24′ dalla fine rischio per George Russell che si salva dalle barriere grazie all’effetto frenante dell’erba.

Russell gets swapped up coming out of the chicane, and surfs across the turf#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/YG4yFfxyf8 — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

1’27″392 per la Renault di Daniel Ricciardo.

1’27″071 per Verstappen, ma a 20′ dalla chiusura, armate di gomme rosse le Mercedes si preparano ad attaccare.

1’26″968 per Valtteri Bottas che porta la sua W11 al comando.

TOP TEN (48/60 MINS) Bottas

Verstappen

Hamilton (📸)

Ricciardo

Albon

Norris

Ocon

Leclerc

Gasly

Sainz#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/D2x9k1my84 — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

Testacoda in entrata di pit lane per la Williams di Nicholas Latifi.

A 5′ dalla bandiera la Rossa di Leclerc è decima. 12° Kimi Raikkonen su Alfa Romeo. 14° Seb e Giovinazzi con l’altra Alfa è 18°.

Ottimo spunto di Charles a 2′ dalla chiusura. Il monegasco si inserisce in seconda piazza a meno di mezzo secondo da Bottas.

Norris supera Leclerc e rovina il giro al ferrarista.

We close FP3 with the first duel of the weekend! Lando and Charles go wheel-to-wheel ⚔️#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/ThlkHxLGg9 — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

Bandiera a scacchi! Valtteri Bottas termina davanti a Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Recupero di Vettel fino al quinto posto.