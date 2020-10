Traffico in autostrada, venerdì 9 ottobre: incidenti in A1 e A26

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 9 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sarà una giornata di bel tempo ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Sterili velature in transito sulla Calabria meridionale e la Sicilia orientale, dal pomeriggio anche su Liguria ma senza fenomeni. Le temperature massime saranno comprese fra 20 e 24 gradi. Da domani inizierà ufficialmente l’autunno con una prima ondata di freddo artico.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Traffico a rilento tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. All’altezza di Mantova sulla A22 Brennero-Modena (Km 260.5 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Mantova Nord e Mantova sud per lavori in corso.

In Liguria sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Ovada ed il bivio con la A10 Genova-Savona verso Genova si sono formati 10 km di coda a causa di un mezzo pesante in avaria al km 8 dentro la galleria Risso. Per questo motivo segnaliamo 6 km di coda tra il bivio con la A10 e Masone anche in direzione di Gravellona Toce. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto.

Nei pressi di Venezia sulla A13 Bologna-Padova (Km 88.6 – direzione: Bologna) coda tra Terme Euganee e Monselice.

Sulla A1 Firenze-Roma (Km 340 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Arezzo e Valdarno per incidente. Coda di 1 km tra Valdichiana e Fabro per ripristino incidente.

Alle porte di Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Campania sulla Tangenziale (direzione: Allacc. Diramazione Capodichino) code tra Camaldoli e Capodimonte, in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli e tra Capodichino e Corso Malta. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 48.3 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.