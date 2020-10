Top Gear: The Stig a velocità folli a bordo della Ferrari SF90 Stradale – VIDEO

La Ferrari SF90 Stradale è l’auto stradale più potente mai costruita dalla casa di Maranello e in questo video con The Stig vedremo bene il perché



Molto tempo fa, in una galassia molto lontana, un uomo di nome Jeremy Clarkson dichiarò che quando il programma di Formula 1 della Ferrari non era al centro delle attenzioni, le sue vetture stradali erano assolutamente superlative. Oggi è il 2020, la Scuderia Ferrari sta vivendo la sua stagione peggiore della storia recente, e la SF90 Stradale è una delle vetture stradali più potenti a lasciare le porte di Maranello.

Grazie a tre motori elettrici – due anteriori e uno posteriore – e al motore V8 biturbo da 4,0 litri, la supercar italiana produce 986 cavalli. Anche con una così elevata quantità di potenza, la SF90 si comporta bene durante la partenza off-the-line; dopo una raffica di cambi di marcia, la curva 1 a Dunsfold si avvicina in un istante.

Anche attraverso le difficili zone di frenata necessarie per la curva 1 e la curva Hammerhead, il sistema di frenata del veicolo sembrava fornire un’abbondante sensazione di sicurezza per The Stig.

Pur producendo numeri di velocità incredibili, la vettura è stata progettata per essere altrettanto brillante in curva. La SF nel suo nome significa Scuderia Ferrari, che prende il nome dalla scuderia di F1 dove risiedono Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Grazie anche ai suoi motori elettrici, il veicolo è in grado di dare più coppia alle ruote esterne in curva, facendo sentire chiunque come un eroe al volante; anche nelle curve a media velocità come Gambon e Chicago, il turn-in iniziale è apparso senza sforzo.

Insieme alla massa di aderenza meccanica, la Ferrari produce un bel po’ di deportanza. Grazie ai pannelli della carrozzeria, all’alettone posteriore e al diffusore accuratamente scolpiti, le sezioni ad alta velocità della pista, come il follow-through, sono gestite a velocità inimmaginabili per un veicolo stradale.

Il video non fornisce un tempo sul giro esatto, ma il cronometro punta la supercar italiana a poco più di 1 minuto e 11 secondi, battendo la 488 Pista con un margine di mezzo secondo.