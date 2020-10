MotoGP Francia, prove libere 2: tempi, risultati e classifica

Sul finale della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGP la pista di Le Mans si va asciugando: svetta Jack Miller

Iniziata su pista umida, come avvenuto già in mattinata, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGP si è conclusa con i piloti che hanno potuto montare gomme da asciutto. E il primo ad approfittarne è stato Jack Miller, che ha portato la sua Ducati in testa al turno.

Alle sue spalle proprio all’ultimo giro si inserisce la Yamaha di Maverick Vinales, nonostante una scivolata nella ghiaia alla staccata della curva 8. Terza la Honda di Takaaki Nakagami, anche lui nonostante una caduta, davanti all’altra Ducati di Johann Zarco, quarto. Buon quinto posto artigliato sul finale da Valentino Rossi, che potrebbe risultare particolarmente prezioso se domani mattina piovesse ancora nel corso della terza sessione, congelando di fatto questa classifica per l’accesso alla fase finale delle qualifiche.

Positivo anche il sesto posto di Danilo Petrucci, che inserisce la terza Desmosedici nelle prime sei posizioni. Finito a terra, invece, il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso, alla curva 3 dopo soli sette giri, che però per via del poco tempo rimasto a disposizione ha preferito non rientrare in pista e conservare un treno di gomme nuove per domani.

Tra i piloti traditi dalle chiazze ancora bagnate del circuito da segnalare anche lo stesso Bradley Smith, disarcionato dalla sua Aprilia e apparso visibilmente zoppicante quando si è rialzato. La MotoGP tornerà in pista domani mattina alle 9:55 per la terza sessione di prove libere.

MotoGP Francia, la classifica delle prove libere 2