Meteo e traffico in autostrada: ultime ore di stabilità, ritorna il maltempo

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 9 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Prosegue il tempo stabile da Nord a Sud, anche se nella notte si registreranno nuvole basse in transito su Liguria, che potrebbero portare qualche piovasco prima dell’alba. Addensamenti sparsi anche su alta Toscana, bassa Lombardia e Sicilia orientale, ma senza fenomeni degni di nota. Le minime saranno comprese fra 12 e 17 gradi.

Sabato 10 ottobre nuvolosità in progressione sul Settentrione, con piogge inizialmente in caduta sulla Liguria, dal pomeriggio su tutto il Nord. Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro e al Sud, salve velature sterili su Salento e Calabria jonica. Le temperature massime oscilleranno tra 20 e 25 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nei pressi di Milano si segnala traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 128 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.4 – direzione: Lainate) coda tra Lago di Como e Como Centro per lavori. Coda di 1 km tra Como Centro e Como Monte Olimpino per lavori in corso.

A Nord di Bolzano in A22 Brennero-Modena (Km 35.351 – direzione: Brennero) coda di 2 km tra Bressanone e Vipiteno per lavori.

A Firenze Nord sulla A1 Bologna-Firenze (Km 264 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria.

Al confine tra Marche e Abruzzo sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Ancona) coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori.

Nei pressi di Taranto sulla A14 Bari-Taranto (Km 736.737 – direzione: Taranto) chiuso al traffico il bivio Rotatoria Palagianello fino alle 15:00 del 9/10/2020 provenendo da Bari per corsa ciclistica. Uscita consigliata: Bivio SS7 Appia.